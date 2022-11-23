Пентагон: Россия усиливает позиции в Северной Африке

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила, что Пентагон видит усиление присутствия России в Северной Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Reuters Reuters

Вместе с тем она не привела деталей и подробностей.

"Мы видим присутствие России в Северной Африке и продолжение его роста", - сказала она на брифинге.

Также она не упомянула и о мерах, которые американская сторона может предпринять на заявленное ими усиление позиций России в Северной Африке.

В начале ноября специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия готова продолжать обеспечивать продовольствием нуждающиеся страны Африки.