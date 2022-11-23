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43 минуты назад

Маск обвинил Associated Press в распространении лжи об упавших в Польше ракетах

Вечерняя Москва

Американский предприниматель Илон Маск обвинил издание Associated Press в распространении фейков о ракетах, которые упали на территорию Польши. Об этом он написал в соцсети в ходе дискуссии о блокировке пользователей с левыми взглядами.

Маск обвинил Associated Press в лжи об упавших в Польше ракетах
Фото: jurvetson / CC BY 2.0jurvetson / CC BY 2.0

Бизнесмен отметил, что не блокировал даже те аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь».

— Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны, — подчеркнул Маск в Twitter, передает RT.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.

«Вечерняя Москва» решила узнать, мог ли инцидент с упавшей ракетой в Польше быть намеренной провокацией. По словам военного эксперта Владимира Гундарова, падение снаряда представляет собой технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.

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