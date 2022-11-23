Маск обвинил Associated Press в лжи об упавших в Польше ракетах

Американский предприниматель Илон Маск обвинил издание Associated Press в распространении фейков о ракетах, которые упали на территорию Польши. Об этом он написал в соцсети в ходе дискуссии о блокировке пользователей с левыми взглядами.

Фото: jurvetson / CC BY 2.0 jurvetson / CC BY 2.0

Бизнесмен отметил, что не блокировал даже те аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь».

— Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчетом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьезные последствия для эскалации войны, — подчеркнул Маск в Twitter, передает RT.

В ночь на 16 ноября на территорию Польши упала ракета. Жертвами инцидента стали два человека. Как утверждал МИД республики, снаряд был российского производства. Позже стало известно, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными.