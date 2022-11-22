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16 минут назад

В США проведут оценку здоровья Байдена

Илья Родин

Специалисты в ближайшее время проведут ежегодную оценку здоровья президента США Джо Байдена, рассказала на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что в настоящее время врачи удовлетворены состоянием здоровья главы страны. Об этом пишет РИА «Новости».

В США проведут оценку здоровья Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жан-Пьер пояснила, что доктор рассказал ей о результатах регулярного осмотра американского лидера. По словам специалиста, «состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни».

Представитель Белого дома уточнила, что комплексную оценку состояния президента проведут в течение месяца. Результаты исследования будут обнародованы в «в следующие пару месяцев».

Американцы потребовали от Байдена уйти в отставку в его день рождения

Напомним, что Байдену в минувшее воскресенье, 20 ноября, исполнилось 80 лет. Свой день рождения он отметил в кругу семьи.

В мире,Джозеф Байден,
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