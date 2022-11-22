В США проведут оценку здоровья Байдена

Специалисты в ближайшее время проведут ежегодную оценку здоровья президента США Джо Байдена, рассказала на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Она добавила, что в настоящее время врачи удовлетворены состоянием здоровья главы страны. Об этом пишет РИА «Новости».

Жан-Пьер пояснила, что доктор рассказал ей о результатах регулярного осмотра американского лидера. По словам специалиста, «состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни».

Представитель Белого дома уточнила, что комплексную оценку состояния президента проведут в течение месяца. Результаты исследования будут обнародованы в «в следующие пару месяцев».