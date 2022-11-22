В ООН призвали расследовать убийство российских военнопленных ВСУ

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал тщательно расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных, передает РИА Новости.

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Он подчеркнул, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, "независимо от того, кто их совершает".

Фархан Хак также обратил внимание на то, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер представила на прошлой неделе доклад, в котором обратила внимание на эти сообщения об убийствах украинцами военнопленных.

18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили 16 ноября.