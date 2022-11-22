В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
1 час назад

В ООН призвали тщательно расследовать убийства украинцами военнопленных

Газета.Ruиещё 3

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал тщательно расследовать сообщения об убийстве украинцами военнопленных, передает РИА Новости.

В ООН призвали расследовать убийство российских военнопленных ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что в ООН обеспокоены любыми нарушениями прав человека, "независимо от того, кто их совершает".

Фархан Хак также обратил внимание на то, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер представила на прошлой неделе доклад, в котором обратила внимание на эти сообщения об убийствах украинцами военнопленных.

18 ноября в соцсетях появились кадры с жестокой расправой над российскими военнопленными. Утверждается, что видео было снято в районе Макеевки, о взятии под контроль которой в Минобороны Украины заявили 16 ноября.

Несколькими днями позднее "Коммерсантъ" сообщал появлении еще одного видео с предполагаемым расстрелом военнопленных из России украинскими военными.

В мире,Матильда Богнер,Фархан Хак,Коммерсант,ООН,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители