Украина обратилась за помощью ко всему миру

Украина обращается ко всему миру за помощью в поставке оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры страны, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает РИА Новости.
Он заявил, что заготовленный запас запчастей и устройств начали расходовать после ракетных ударов России. Наиболее остро Киев нуждается в трансформаторах, превращающих высокое напряжение в низкое.
«Это очень дорогое штучное оборудование, которое долго изготавливается. Мы ищем это оборудование, без преувеличения, по всему миру и стараемся привезти его на Украину», — заявил Кудрицкий.