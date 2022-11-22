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1 час назад

Украина обратилась за помощью ко всему миру

Lenta.ruиещё 1

Украина обращается ко всему миру за помощью в поставке оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры страны, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, его слова передает РИА Новости.

Украина обратилась за помощью ко всему миру
Фото: Andrew Kravchenko / APAndrew Kravchenko / AP

Он заявил, что заготовленный запас запчастей и устройств начали расходовать после ракетных ударов России. Наиболее остро Киев нуждается в трансформаторах, превращающих высокое напряжение в низкое.

На Украине описали возможные сценарии развития ситуации с энергоснабжением

«Это очень дорогое штучное оборудование, которое долго изготавливается. Мы ищем это оборудование, без преувеличения, по всему миру и стараемся привезти его на Украину», — заявил Кудрицкий.

В мире,СВО,Владимир Кудрицкий,
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