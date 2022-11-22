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3 часа назад

В Индии омыли общественный резервуар коровьей мочой после "неприкасаемой" женщины

Газета.Ru

В Карнатаке представители более высокой касты омыли уличный резервуар с водой коровьей мочой после того, как женщина из касты «неприкасаемых» попила из него. Об этом сообщает Wire.

В Индии общественный резервуар омыли мочой после «неприкасаемой» женщины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел во время одной из свадеб, которую праздновали внутри касты «неприкосновенных». Гостья, которая приехала на праздник из деревни, решила утолить жажду, воспользовавшись источником воды.

Местный житель, который это заметил, вместе с товарищами отругал женщину за этот поступок, а после ее ухода принялся «дезинфицировать» сосуд.

Через несколько дней группа неравнодушных, в частности, заместитель директора Департамента социального обеспечения попросили нескольких ребят из касты «неприкасаемых» попить из других похожих источников, расположенных по городу. Они также повесили на резервуары таблички, на которых написано, что любой имеет право из них пить.

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