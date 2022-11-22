Умер сын последнего главнокомандующего УПА Юрий Шухевич

На 90-м году жизни в Германии скончался сын последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Романа Шухевича Юрий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на львовское агентство NTA.

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Отмечается, что в ФРГ Шухевич проходил лечение. Других подробностей его смерти пока нет.

Шухевич родился 28 марта 1933 года. Являлся диссидентом и членом Украинской Хельсинской группы, отсидел в тюрьмах и лагерях СССР 28 лет с 1948 по 1988 года.