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3 часа назад

Власти Франции призвали Европу добиться стратегической автономии в космосе

Газета.Ru

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе необходимо добиться стратегической автономии в космосе. Он сделал такое заявление в рамках министерской конференции Европейского космического агентства, которая транслировалась в официальном аккаунте французского правительства в Twitter.

Власти Франции призвали Европу добиться стратегической автономии в космосе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Должна существовать единая Европа, единая европейская стратегия в космосе», — сказал Ле Мэр.

Он также отметил, что Европа должна держать «непоколебимую стойкость перед лицом амбиций Китая и Соединенных Штатов».

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