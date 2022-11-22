Власти Франции призвали Европу добиться стратегической автономии в космосе

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европе необходимо добиться стратегической автономии в космосе. Он сделал такое заявление в рамках министерской конференции Европейского космического агентства, которая транслировалась в официальном аккаунте французского правительства в Twitter.