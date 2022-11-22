Главный секретарь МВД Болгарии подал в отставку после инцидента с мигрантами

«Сегодня я и мой коллега подаем в отставку», — говорится в сообщении от лица Тодоров и Станева.

Они отметили, что это не такая важная проблема, как отсутствие закона для защиты сотрудников МВД, «рискующих своими жизнью и здоровьем, препятствуя нелегальной миграции».

В августе в Болгарии во время преследования нелегальных мигрантов в городе Бургас на южном побережье страны погибли два полицейских. Это не единственное происшествие, связанное с беспорядками мигрантов. Ранее во время преследования полицией в аварию попал микроавтобус с искателями убежища, травмы получили семь человек, в том числе три сотрудника полиции.