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4 часа назад

Главный секретарь МВД Болгарии подал в отставку после инцидента с мигрантами

Газета.Ru

Главный секретарь болгарского МВД Болгарии Петр Тодоров и его заместитель Станимир Станев заявили об отставке после инцидента с нелегальными мигрантами, информирует ТАСС.

Главный секретарь МВД Болгарии подал в отставку после инцидента с мигрантами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня я и мой коллега подаем в отставку», — говорится в сообщении от лица Тодоров и Станева.

Они отметили, что это не такая важная проблема, как отсутствие закона для защиты сотрудников МВД, «рискующих своими жизнью и здоровьем, препятствуя нелегальной миграции».

«Наше законодательство исключительно либерально по отношению к организаторам нелегальной миграции, эту ситуацию надо менять», — подчеркнул Тодоров.

В августе в Болгарии во время преследования нелегальных мигрантов в городе Бургас на южном побережье страны погибли два полицейских. Это не единственное происшествие, связанное с беспорядками мигрантов. Ранее во время преследования полицией в аварию попал микроавтобус с искателями убежища, травмы получили семь человек, в том числе три сотрудника полиции.

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