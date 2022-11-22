Румынию возмутил шарф Орбана

МИД Румынии выразил «решительное неодобрение» послу Венгрии в Бухаресте из-за шарфа, в котором премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

В МИД Румынии обратили внимание на то, что на шарфе Орбана, в котором он пришел на игру сборных своей страны и Греции, было изображение карты «Великой Венгрии», в состав которой входила часть Румынии.

«МИД передал послу Венгрии в Бухаресте свое решительное неодобрение жеста венгерского официального лица, явно контрастирующего с атмосферой открытости и возобновления двустороннего диалога», - говорится в заявлении.

В МИД Румынии подчеркнули, что «любое проявление ревизионизма» является неприемлемым и напомнили, что отношения между странами строятся на основе Договора о взаимопонимании и добрососедстве, подписанного в 1996 году, и Договора о стратегическом партнерстве, которому уже два десятилетия.