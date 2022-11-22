На Украине ввели почасовые отключения электричества

В Волынской и Сумской областях Украины 22 ноября ввели почасовые отключения электроэнергии, сообщает энергопоставляющая компания «Волыньоблэнерго».
«График почасового отключения применяется в связи с ненормальным режимом работы энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.
В компании призвали жителей региона уменьшить использование энергозатратных приборов с 7:00 до 23:00 (с 8:00 мск до конца суток), а бизнесу порекомендовали минимизировать подсветку вывесок, билбордов, рекламных экранов и не включать кондиционеры.
На территории Сумской области также введен график почасовых отключений электроэнергии 22 ноября.