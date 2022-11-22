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8 часов назад

Почасовые отключения электричества ввели в Волынской и Сумской областях Украины

Газета.Ru

В Волынской и Сумской областях Украины 22 ноября ввели почасовые отключения электроэнергии, сообщает энергопоставляющая компания «Волыньоблэнерго».

На Украине ввели почасовые отключения электричества
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«График почасового отключения применяется в связи с ненормальным режимом работы энергосистемы Украины», — говорится в сообщении.

В компании призвали жителей региона уменьшить использование энергозатратных приборов с 7:00 до 23:00 (с 8:00 мск до конца суток), а бизнесу порекомендовали минимизировать подсветку вывесок, билбордов, рекламных экранов и не включать кондиционеры.

На территории Сумской области также введен график почасовых отключений электроэнергии 22 ноября.

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