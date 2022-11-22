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1 час назад

Немцы вышли на массовые митинги против «разжигателей войны из НАТО»

Елена Прошина

В Германии прошли массовые антивоенные протесты. Жители вышли на улицы Берлина, Лейпцига, Дрездена, Дуйсбурга, Ростока, обвинив НАТО в разжигании украинского конфликта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Участники акций называют ФРГ «марионеткой США и НАТО» и утверждают, что политика санкций против России «полностью провалилась». Протесты проходят каждый понедельник уже в течение нескольких недель.

В разных городах в акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Так, на митинге в Лейпциге один из демонстрантов выступил с антиамериканской риторикой. По его словам, «политика эмбарго против России полностью провалилась» и привела к негативным последствиям для самой Германии. Другая участница, Сабина Кунце, пришла на акцию с картонной табличкой с надписью: «Мир с Россией». По словам женщины, «разжигатели войны из НАТО» создают конфликт между Германией, Россией и Украиной.

Отмечается, что подобные митинги проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы.

Ранее уже сообщалось, что в Берлине перед бундестагом прошла акция протеста. На улицы вышли тысячи демонстрантов, которые выступают против политики властей ФРГ. Собравшиеся потребовали отмены антироссийских санкций и доступа к дешевым энергоносителям из России.

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