В Германии прошли массовые антивоенные протесты. Жители вышли на улицы Берлина, Лейпцига, Дрездена, Дуйсбурга, Ростока, обвинив НАТО в разжигании украинского конфликта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Участники акций называют ФРГ «марионеткой США и НАТО» и утверждают, что политика санкций против России «полностью провалилась». Протесты проходят каждый понедельник уже в течение нескольких недель.

В разных городах в акциях участвуют от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Так, на митинге в Лейпциге один из демонстрантов выступил с антиамериканской риторикой. По его словам, «политика эмбарго против России полностью провалилась» и привела к негативным последствиям для самой Германии. Другая участница, Сабина Кунце, пришла на акцию с картонной табличкой с надписью: «Мир с Россией». По словам женщины, «разжигатели войны из НАТО» создают конфликт между Германией, Россией и Украиной.

Отмечается, что подобные митинги проходят и в других странах Центральной и Восточной Европы.