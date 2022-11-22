СМИ заявили о несовпадении интересов Украины и Запада по Крыму

Интересы Украины и Запада в отношении Крыма полностью не совпадают. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.

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Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума. За воссоединение высказались 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе. Украина не признала результаты голосования и считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией. При этом глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев планирует начать военную кампанию по взятию контроля над регионом.

Издание Politico отмечает, что американские чиновники в частном порядке говорят о том, что опасаются возможного наступления украинских войск на Крым, так как это может привести к эскалации.

«Мы сталкиваемся со все более ощутимым мнением о том, что западные и украинские интересы не совпадают полностью, когда дело касается Крыма», - отмечается в статье.

Журналисты пришли к выводу, что западные должностные лица не хотят, чтобы президент России Владимир Путин резко отреагировал на наступление ВСУ.

19 ноября заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов сообщил Sky News, что «к декабрю украинские войска будут в Крыму, а к весне следующего года война закончится». До этого в начале ноября высокопоставленный чиновник в Киеве рассказал, что администрация Зеленского создает план по вторжению в Крым.