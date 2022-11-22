В Польше заявили о тревожной ситуации на границе с Белоруссией

Нелегальная миграция из Белоруссии в Польшу вновь активизировалась. О тревожной ситуации на границе двух государств пишет польская газета Rzeczpospolita.

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Согласно данным Главного управления погранвойск (ГУП), с января по середину ноября незаконно пересечь границу пытались 9914 человек — в среднем от 300 до 700 в месяц. При этом с середины года данные показатели резко возросли: еще в августе было зафиксировано 793 нелегала, в то время как в октябре — 2315.

«Иммигранты хотят воспользоваться последним моментом и пересечь границу, пока электронный барьер на всем ее протяжении практически полностью не исключит такую возможность. Мы знаем это, потому что мониторим их форумы», — рассказала пресс-секретарь ГУП Анна Михальская.

Известно, что несколькими днями ранее был сдан в эксплуатацию первый участок электронного барьера, о котором идет речь, протяженностью 21 километр. Для него было использовано 42 километра кабельных линий, 232 камеры видеонаблюдения, в том числе с ночным видением, а также 67 тепловизоров.

20 ноября сообщалось, что белорусские пограничники нашли тело беженца около калитки у польского заграждения. Мужчина был без теплой верхней одежды, при себе у него имелись документы гражданина Ирака.