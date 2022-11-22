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10 часов назад

«Думаешь, мне нужна война с Россией?»: Дуда проговорился российским пранкерам

Мария Иванова

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с главой Польши Анджеем Дудой от лица французского президента Эммануэля Макрона. Дуда заявил, что не хочет войны с Россией из-за падения ракеты.

Разговор Дуды и «Макрона» состоялся до первых выводов НАТО о том, кому принадлежала ракета.

Экс-глава МВД Украины обсудил с пранкерами применение ядерного оружия

«Запуск произошел где-то восточнее. Вероятно, это российская ракета, ракета, произведенная в России», - сказал польский президент.

Он рассказал «Макрону» о своем разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и отметил, что тот не винит в инциденте Россию.

По словам Дуды, украинский президент Владимир Зеленский при этом заверял его, что «ракета не могла быть пущена Украиной».

«Эммануэль, поверь мне, я крайне осторожен. Я не обвиняю русских. <…> Эммануэль, ты думаешь, мне нужна война с Россией? Нет. Поверь, я этого не хочу. <…> Я не говорю о пятой статье [договора НАТО о коллективной обороне - прим.ред.]», - подчеркнул Дуда.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводов, в восьми километрах от границы с Украиной, упала ракета и произошел взрыв, жертвами которого стали два фермера.

Ракета упала после массированного удара по украинской энергетической инфраструктуре. Появились сообщения, что ракета могла быть российской. В Минобороны РФ все обвинения отвергли.

Преднамеренное нападение на члена НАТО могло бы привести к применению статьи пятой договора альянса - в ней говорится, что нападение на одного члена альянса считается нападением на всех.

Позже в НАТО дали свою предварительную оценку, согласно ей, в Польше упала ракета ПВО Украины.

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