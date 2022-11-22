Маск раскритиковал AP за сообщение об упавших ракетах в Польше

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Associated Press в распространении фейков об упавших на территорию Польши ракетах.

Об этом он заявил в ходе дискуссии о блокировке пользователей с левыми взглядами. По словам Маска, он не блокировал даже те аккаунты, которые «извергают абсолютную ложь».

«Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчётом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьёзные последствия для эскалации войны», — написал он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких доказательств того, что упавшая на польской территории ракета была выпущена российскими военными.

В то же время есть высокая вероятность, отметил он, что упавшая на территории страны ракета принадлежала украинским силам ПВО.