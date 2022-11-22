Токаев победил на выборах президента Казахстана

В Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели окончательные итоги выборов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу с результатом в 81,31 процента голосов. Об этом сообщает Zakon.kz.

Выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране вырастет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного раза. После этого он предложил провести внеочередные выборы.