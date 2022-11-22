Токаев победил на выборах президента Казахстана

В Центральной избирательной комиссии Казахстана подвели окончательные итоги выборов: действующий президент Касым-Жомарт Токаев одержал победу с результатом в 81,31 процента голосов. Об этом сообщает Zakon.kz.
Второе место занял глава Ассоциации фермеров Казахстана Жигули Дайрабаев (3,42 процента голосов), третье - кандидат от Национального альянса профессиональных социальных работников Каракат Абден (2,6 процента).
Всего на выборах проголосовали 69,44 процента избирателей (более 8,3 миллиона человек). Графу «Против всех» выбрали 5,8 процента избирателей.
Выборы президента Казахстана прошли 20 ноября. До этого Токаев подписал поправки к Конституции, согласно которым президентский срок в стране вырастет с пяти до семи лет, но никто не сможет быть президентом больше одного раза. После этого он предложил провести внеочередные выборы.
Члены правящей партии Казахстана - «Аманат» - единогласно выдвинули Токаева в президенты.