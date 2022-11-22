Умер кубинский певец и композитор Пабло Миланес

Кубинский поэт, певец и композитор Пабло Миланес умер в возрасте 79 лет в Мадриде утром во вторник, 22 ноября. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate со ссылкой на художественный офис Пабло.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

13 ноября артиста госпитализировали в столице Испании, где он жил с 2017 года. В последние несколько лет он боролся с онкогематологическим заболеванием, которое обострилось в последние месяцы. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус выразил соболезнования семье и друзьям Миланеса.