Умер кубинский певец и композитор Пабло Миланес

Кубинский поэт, певец и композитор Пабло Миланес умер в возрасте 79 лет в Мадриде утром во вторник, 22 ноября. Об этом сообщает новостной портал Cubadebate со ссылкой на художественный офис Пабло.
13 ноября артиста госпитализировали в столице Испании, где он жил с 2017 года. В последние несколько лет он боролся с онкогематологическим заболеванием, которое обострилось в последние месяцы. Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус выразил соболезнования семье и друзьям Миланеса.
Пабло Миланес родился 24 февраля 1943 года в кубинском городе Баямо. Он является одним из наиболее известных на острове музыкантов, успев создать множество композиций как в традиционных для Кубы музыкальных стилях, так и в современных. Вместе с Сильвио Родригесом и Ноэлем Николой в 70-е годы поэт основал кубинское музыкальное движение «Нуэва трова», которое представляет собой одно из движений латиноамериканской авторской «новой песни».