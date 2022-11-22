Косово отложило решение по штрафам за сербские номера

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера принял решение отложить на 48 часов вступление в силу решение о взимании штрафов с сербских жителей края, которые не сменили автомобильные регистрационные знаки Сербии. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.
"Я благодарю посла Ховеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов [решения] о наложении штрафов за [выданные сербскими властями] автомобильные номера "КМ" (и других типов). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", - отметил Курти.
Президент Сербии Александар Вучич в понедельник заявил, что переговоры Белграда и Приштины, призванные найти решение по вопросу регистрационных автомобильных знаков на севере Косова и Метохии, не принесли никакого результата.
14 ноября Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в Брюсселе переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве Евросоюза. По его словам, 29 ноября - это срок, до которого обязательно нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.
5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Сербы пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские регистрационные знаки на косовские, начиная с 22 ноября этого года. До 21 апреля 2023 года штрафы будут составлять €150, после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерными знаками.