Косово отложило решение по штрафам за сербские номера

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти по просьбе посла США в Приштине Джеффри Ховеньера принял решение отложить на 48 часов вступление в силу решение о взимании штрафов с сербских жителей края, которые не сменили автомобильные регистрационные знаки Сербии. Об этом он написал во вторник на своей странице в Twitter.

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"Я благодарю посла Ховеньера за его приверженность и участие. Я принимаю его просьбу об отсрочке на 48 часов [решения] о наложении штрафов за [выданные сербскими властями] автомобильные номера "КМ" (и других типов). Я рад работать с США и ЕС, чтобы найти решение в течение следующих двух дней", - отметил Курти.

Президент Сербии Александар Вучич в понедельник заявил, что переговоры Белграда и Приштины, призванные найти решение по вопросу регистрационных автомобильных знаков на севере Косова и Метохии, не принесли никакого результата.

14 ноября Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС заявил, что представители Белграда и Приштины начнут в Брюсселе переговоры по диалогу между Сербией и непризнанным Косовом при посредничестве Евросоюза. По его словам, 29 ноября - это срок, до которого обязательно нужно достичь соглашения, чтобы избежать серьезного кризиса.