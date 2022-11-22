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11 часов назад

Associated Press уволило журналиста за фейк о падении российских ракет в Польше

Lenta.ruиещё 4

Агентство Associated Press (AP) уволило журналиста Джеймса ЛаПорта, предоставившего информацию о падении в Польше российских ракет, что впоследствии оказалось фейком. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в издании.

Associated Press уволило журналиста за фейк о России
Фото: Polish Police Department Polish Police Department

Спустя какое-то время после взрыва у деревни Пшеводув рядом с границей Украины, который произошел 15 ноября, AP выпустило заметку со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки. Он заявил, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, и убили двух человек». Отмечается, что другие медиа распространили эту информацию.

На следующий день AP заменило изначальную новость и признало, что ранее опубликованные данные не соответствовали действительности. «The Associated Press опубликовало ошибочную информацию, основанную на данных от высокопоставленного представителя американской разведки, который на условиях анонимности рассказал, что российские ракеты пересекли территорию Польши и убили двух человек. Последующие сообщения показали, что ракеты были произведены Россией и, вероятнее всего, запущены Украиной для защиты от России», — говорилось в обновленном материале.

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