Associated Press уволило журналиста за фейк о России

Агентство Associated Press (AP) уволило журналиста Джеймса ЛаПорта, предоставившего информацию о падении в Польше российских ракет, что впоследствии оказалось фейком. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в издании.

Фото: Polish Police Department Polish Police Department

Спустя какое-то время после взрыва у деревни Пшеводув рядом с границей Украины, который произошел 15 ноября, AP выпустило заметку со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки. Он заявил, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, и убили двух человек». Отмечается, что другие медиа распространили эту информацию.