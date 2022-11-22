Американцы высмеяли Байдена и сравнили его с индейкой

Пользователи YouTube-канала GOP War Room посмеялись над лидером США Джо Байденом после того, как он попытался поговорить с живой индейкой, сообщает News.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Это произошло на церемонии по случаю Дня благодарения. В свих комментариях к видео, на котором американский президент говорит с птицей, пользователи интернета заметили, что из индейки получился бы «лучший президент». На кадрах Байден подходит к одной из индеек, произносит речь, после чего прерывается, пытаясь поговорить с птицей, поднеся к ее клюву микрофон.

«Бог любит вас! 9,5 миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они... во всяком случае... хочешь поговорить?», — спросил индейку глава Белого дома, поле чего отошел от нее под общий смех собравшихся.

Некоторые зрители церемонии предположили, что президент перепутал индейку с женой или кошкой: «Джо, наверное, думает, что это кошка» «Он, вероятно, думает, что это Джилл, на которую он направил микрофон», иронизируют пользователи интернета.

Другие отметили, что птица оказалась поумнее лидера Соединенных Штатов.

«Даже эта индейка знает, что с комнатным растением нельзя разговаривать», написал один из пользователей YouTube.