Конфликт России и Украины принес семье главы Соединенных Штатов Джо Байдена миллионы долларов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Newsweek.

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Издание называет семью президента «коррумпированной». Интересы Киева не совпадают с интересами Вашингтона. А проблема Украины для США такими темпами «станет бесконечной», указывает Newsweek.

Представитель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Джеймс Комер ранее заявил, что выявлено свыше 50 стран, в которых семья Байдена пыталась вести бизнес. На этом фоне готовится расследование сомнительных махинаций и заработков главы Белого дома и его семьи.

Парламентарий отметил, что республиканцы не намерены оставить без внимания злоупотребления влиянием Байдена. Комер напомнил, что несколько лет ведется расследование махинации сына президента Хантера Байдена.