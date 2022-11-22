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58 минут назад

Миллионы долларов: СМИ нашли неожиданный источник финансов у семьи Байдена

Елена Прошина

Конфликт России и Украины принес семье главы Соединенных Штатов Джо Байдена миллионы долларов, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Newsweek.

СМИ нашли неожиданный источник финансов у семьи Байдена
Фото: ТАССТАСС

Издание называет семью президента «коррумпированной». Интересы Киева не совпадают с интересами Вашингтона. А проблема Украины для США такими темпами «станет бесконечной», указывает Newsweek.

Байден высмеял результаты республиканцев на выборах

Представитель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Джеймс Комер ранее заявил, что выявлено свыше 50 стран, в которых семья Байдена пыталась вести бизнес. На этом фоне готовится расследование сомнительных махинаций и заработков главы Белого дома и его семьи.

Парламентарий отметил, что республиканцы не намерены оставить без внимания злоупотребления влиянием Байдена. Комер напомнил, что несколько лет ведется расследование махинации сына президента Хантера Байдена.

Прокурор из Делавэра Дэвид Вайс с 2018 года расследует дело Хантера, обвиняемого в налоговых нарушениях и продвижении интересов иностранных государств. Итоги расследования в отношении Байдена и его семьи должны быть обнародованы в январе 2023 года.

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