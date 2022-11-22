Между двумя европейскими державами вспыхнул конфликт из-за Украины

Ситуация вокруг Украины обозначила глубокие стратегические разногласия между Парижем и Берлином, рассорив их как никогда прежде, сообщает Foreign Policy.

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Франция критикует Германию. Как говорится в статье, немецкая сторона начала предпринимать самостоятельные действия после многих лет игнорирования многочисленных европейских предложений Макрона. При этом Шольц отправился в Китай один. Кроме того, ФРГ заказала в этом году американские истребители F-35, а не французские Rafale. Все это нарушает хрупкое равновесие между Парижем и Берлином.

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В Европе на протяжении последнего времени существовало «разделение труда», которое устраивало обе страны. Берлин мог игнорировать геополитику, сосредоточившись на экономике, в то время как Париж, как ядерная держава с большой армией и местом в Совете Безопасности ООН, мог уделять больше сил внешней политике. Однако с годами эти отношения становились все более «несбалансированными».

Конфликт на Украине обострил «основополагающее расхождение» между странами, вызвав трения у обеих сторон. Сегодня ФРГ испытывает две большие проблемы. Ее модель экономического роста находится под угрозой как из-за санкций против России, а также из-за резкого сокращения поставок энергоресурсов. Впервые за многие годы Германия импортирует больше, чем экспортирует.

Еще одна проблема Берлина - осознание того, что безопасность Европы теперь обеспечивает не Франция, а НАТО. У Эммануэля Макрона есть идеи о «стратегической автономии» Европы, но он плохо представляет, что это значит и под чьим руководством это должно оформиться. Поэтому новым приоритетом Шольца является улучшение отношений Берлина с Вашингтоном.