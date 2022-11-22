США призвали Турцию к деэскалации на фоне операции в Сирии

США считают необходимой деэскалацию в Сирии, заявил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс на фоне операции «Коготь-меч», которую проводит Турция в этой стране и в Ираке. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, его цитирует ТАСС.

«Мы призываем к деэскалации в Сирии для защиты гражданского населения и поддержки общей цели — разгрома ИГ ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство»)», — подчеркнул он.

Прайс отметил, что США выступают против «против любых нескоординированных военных действий в Ираке, нарушающих суверенитет этой страны», и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) Турции за два дня проведения операции «Коготь-меч» в Сирии и Ираке нейтрализовали 184 террористов. Такие данные озвучил министр обороны Турции Хулуси Акар.