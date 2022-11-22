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3 часа назад

Свыше 30 человек погибли при пожаре на заводе в Китае – СМИ

Москва24иещё 9

Не менее 36 человек погибли при пожаре на заводе в китайской провинции Хэнань, сообщает телерадиокомпания Гонконга. Уточняется, что ЧП произошло на фабрике одной из торговых компаний в городе Аньян.

Свыше 30 жертв: На заводе в Китае произошло ЧП
Фото: AP Photo/Dake KangAP Photo/Dake Kang

По предварительным данным, пострадали два человека, еще столько же считаются пропавшими без вести.

"Двое пострадавших получили легкие ранения и были отправлены в больницу для лечения, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в результате пожара на химическом предприятии в городе Баотоу на севере Китая. До этого шесть человек погибли в результате взрыва с последующим возгоранием на химическом заводе в городе Сяньтао в китайской провинции Хубэй. Еще четыре человека пострадали.

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