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55 минут назад

На Запорожской АЭС обнаружили серьезную проблему

Елена Прошина

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили об обнаруженном значительном повреждении Запорожской атомной электростанции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на агентство.

На Запорожской АЭС обнаружили серьезную проблему
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что это случилось после обстрела украинскими военными. Речь идет о резервуарах для хранения конденсата. В результате этого произошла нерадиоактивная утечка. Также Вооруженные силы Украины нанесли удары ракетами по главной дороге вдоль реакторов АЭС и по выведенной из строя железной дороге.

Reuters: совет МАГАТЭ призвал РФ «прекратить все действия на украинских ядерных объектах»

От осколков получил повреждения трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий станции и помещение охраны. МАГАТЭ отмечает, что ситуация на Запорожской атомной электростанции в настоящее время стабильна. Важнейшее оборудование электростанции не повреждено.

Министерство иностранных дел России направило специалистам МАГАТЭ информацию с последствиями артиллерийских обстрелов АЭС со стороны украинских военных. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что агентство нужно информировать о происходящем своих членов, «иначе Киев уже будет не остановить».

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