На Запорожской АЭС обнаружили серьезную проблему

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили об обнаруженном значительном повреждении Запорожской атомной электростанции, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на агентство.

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Отмечается, что это случилось после обстрела украинскими военными. Речь идет о резервуарах для хранения конденсата. В результате этого произошла нерадиоактивная утечка. Также Вооруженные силы Украины нанесли удары ракетами по главной дороге вдоль реакторов АЭС и по выведенной из строя железной дороге.

От осколков получил повреждения трубопровод со сжатым воздухом, кровля одного из зданий станции и помещение охраны. МАГАТЭ отмечает, что ситуация на Запорожской атомной электростанции в настоящее время стабильна. Важнейшее оборудование электростанции не повреждено.