МИД Румынии выразил недовольство шарфом Орбана

МИД Румынии передал послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка премьер-министра Виктора Орбана, который появился на футбольном матче между сборными Венгрии и Греции с шарфом с напечатанной на нем картой "Великой Венгрии". Об этом сообщило в понедельник румынское внешнеполитическое ведомство.

Этот жест, подчеркивается в сообщении, "находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером".

"Любое проявление ревизионистского типа независимо от формы, которую оно принимает, неприемлемо", - подчеркивается в сообщении.

"Великой Венгрией" называют страну в границах до 1918 года, когда в ее состав входила и Трансильвания, которая в настоящее время, согласно Трианонскому договору, принадлежит Румынии.