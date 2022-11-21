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1 час назад

МИД Румынии выразил недовольство шарфом Виктора Орбана с картой "Великой Венгрии"

ТАСС

МИД Румынии передал послу Венгрии в Бухаресте "твердое неодобрение" поступка премьер-министра Виктора Орбана, который появился на футбольном матче между сборными Венгрии и Греции с шарфом с напечатанной на нем картой "Великой Венгрии". Об этом сообщило в понедельник румынское внешнеполитическое ведомство.

МИД Румынии выразил недовольство шарфом Орбана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Этот жест, подчеркивается в сообщении, "находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по случаю недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и венгерским премьером".

"Любое проявление ревизионистского типа независимо от формы, которую оно принимает, неприемлемо", - подчеркивается в сообщении.

"Великой Венгрией" называют страну в границах до 1918 года, когда в ее состав входила и Трансильвания, которая в настоящее время, согласно Трианонскому договору, принадлежит Румынии.

Трианонский договор был заключен 4 июня 1920 года между государствами - победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией (как одной из стран - правопреемниц Австро-Венгрии), которая в результате потеряла две трети своей территории. Этот документ закрепил, в частности, включение в состав Румынии Трансильвании, где в настоящее время проживают около 1,5 млн этнических венгров. Трансильванский вопрос остается болезненным вопросом в румыно-венгерских отношениях.

В мире,Виктор Орбан,
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