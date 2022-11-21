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2 часа назад

ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства

ТАСС

Германия достигла договоренности с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства истребителями Eurofighter ВВС ФРГ. Об этом в понедельник заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.

ФРГ договорилась с Польшей о патрулировании ее воздушного пространства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Польша является нашим другом, союзником и, как сосед Украины, особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком мы договорились направить в Польшу ракетные комплексы Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства при помощи истребителей Eurofighter", - отметила Ламбрехт, слова которой распространены на странице Минобороны Ф

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