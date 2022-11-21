Названа главная тема конференции по вопросам помощи Украине в Париже

Энергообеспечение Украины станет ключевой темой посвященной помощи Киеву конференции, которая пройдет в Париже 13 декабря. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

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Как отмечается в сообщении, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник "обсудили в телефонном разговоре потребности Киева в энергоснабжении в преддверии зимнего сезона". Доступ к электроэнергии станет приоритетом предстоящей конференции, указывает AFP.

Макрон также выразил озабоченность в связи с обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС). Французский лидер подчеркнул необходимость обеспечить безопасность и надежность условий работы этой атомной станции.

В воскресенье после сообщений об обстрелах ЗАЭС Макрон провел телефонный разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.