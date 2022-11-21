В Венгрии прокомментировали информацию о выселении россиян из отеля

Российское консульство в Венгрии прокомментировало информацию о выселении российских туристов из отеля в городе Мишкольц и сообщило, что впредь будет оперативно реагировать на подобные ситуации. Такое заявление появилось в официальном Telegram-канале посольства.

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В консульстве сообщили, что дипломаты уже предпринимают попытки связаться с путешественниками, которых, согласно информации СМИ, попросили покинуть венгерскую гостиницу. В дипмиссии также уточнили, что готовы оказать россиянам помощь любого рода.

«В порядке работы с венгерской стороной осуществляется взаимодействие с мэрией города Мишкольц, а также направлен официальный запрос в указанный отель с просьбой объяснить обстоятельства произошедшего», — говорится в публикации.