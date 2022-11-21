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2 часа назад

Парламентская ассамблея НАТО рекомендовала объявить Россию "террористическим режимом"

Газета.Ruиещё 1

Парламентская Ассамблея НАТО опубликовала резолюцию, в рамках которой рекомендуется объявить Россию «террористическим режимом», а также создать Международный трибунал для судебного разбирательства конфликта на Украине. Документ был согласован по итогам саммита НАТО в Мадриде и опубликован на сайте организации.

В НАТО призвали объявить РФ «террористическим режимом»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В резолюции предлагается «четко заявить, что Россия при нынешнем режиме является террористическим государством».

Кроме того, документом рекомендуется «принять коллективные меры» по созданию Международного трибунала для судебного разбирательства «российской агрессии» на Украине. С помощью этой органа страны альянса намерены наложить на Москву обязательства по возмещению ущерба Киеву.

НАТО признала Россию главной угрозой безопасности

Европарламент (ЕП) 23 ноября на пленарной сессии в Страсбурге намеревается проголосовать по резолюции, которая квалифицирует Российскую Федерацию как «государство – спонсор терроризма».

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