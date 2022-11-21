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5 часов назад

На Украине впервые предъявили обвинение в экоциде

ТАСС

Двум сотрудникам одного из украинских предприятий предъявили обвинение в совершении экоцида, это произошло впервые в истории страны, заявили в понедельник в офисе генерального прокурора Украины.

На Украине впервые предъявили обвинение в экоциде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Впервые в истории независимой Украины двум служащим предприятия сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в совершении экоцида. По данным следствия, начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, с октября 2017 по январь 2021 года осуществили сброс недостаточно очищенных сточных вод в речку, которая является притоком реки Случь", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

В офисе генпрокурора Украины утверждают, что из-за действий работников предприятий на участке около 4 км от места сброса произошло загрязнение воды химическими веществами, а речная флора и фауна исчезли, ее восстановление и воспроизведение невозможны.

"В настоящее время им [подозреваемым] сообщено о подозрении в совершении экоцида (статья 441 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - подчеркнули в ведомстве.

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