На Украине впервые предъявили обвинение в экоциде

Двум сотрудникам одного из украинских предприятий предъявили обвинение в совершении экоцида, это произошло впервые в истории страны, заявили в понедельник в офисе генерального прокурора Украины.
"Впервые в истории независимой Украины двум служащим предприятия сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в совершении экоцида. По данным следствия, начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, с октября 2017 по январь 2021 года осуществили сброс недостаточно очищенных сточных вод в речку, которая является притоком реки Случь", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.
В офисе генпрокурора Украины утверждают, что из-за действий работников предприятий на участке около 4 км от места сброса произошло загрязнение воды химическими веществами, а речная флора и фауна исчезли, ее восстановление и воспроизведение невозможны.
"В настоящее время им [подозреваемым] сообщено о подозрении в совершении экоцида (статья 441 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения", - подчеркнули в ведомстве.