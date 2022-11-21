На Украине впервые предъявили обвинение в экоциде

"Впервые в истории независимой Украины двум служащим предприятия сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в совершении экоцида. По данным следствия, начальник и мастер цеха тепловодоснабжения предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, с октября 2017 по январь 2021 года осуществили сброс недостаточно очищенных сточных вод в речку, которая является притоком реки Случь", - говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.