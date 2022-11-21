В ЕС признали лживыми обещания принять Украину в организацию

«Этот кризис выдвинул на первый план вопрос расширения [ЕС], и особенно драматично этот вопрос стоит в отношении Украины, а также в отношении многочисленных обещаний, которые на протяжении многих лет давал Евросоюз, тем самым порождая надежду, особенно в странах Западных Балкан. Будем откровенны, в условиях существующего институционального и бюджетного устройства, ЕС не в состоянии оправдать ожидания», — признал Кошта.