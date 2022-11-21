Санду попросила Запад о помощи

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна нуждается в помощи со стороны государств Евросоюза. Она объяснила это тем, что республика в настоящее время столкнулась с гибридными угрозами и энергетическим кризисом. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что глава Молдавии выступила с речью на проходящем в Париже заседании платформы финансовой поддержки республики со стороны ЕС

Санду подчеркнула, что Молдавия «сталкивается с гибридными угрозами, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на Украину».

Глава страны пояснила, что в 2022 году цены на газ выросли в семь раз. Она добавила, что страна готовится к чрезвычайно сложной зиме. Вместе с тем, власти надеются, что смогут найти ресурсы, которые позволят населению благополучно пережить зимний период.

Санду поблагодарила лидеров стран ЕС за уже оказанную помощь. При этом она подчеркнула, что на фоне текущей повестки требуется увеличение объемов поддержки.

Кроме того, она рассказала о тех мерах, которые правительство предпринимает для борьбы с коррупцией. Она заметила, что в этой деятельности чиновникам помогает приглашенный из США опытный юрист.