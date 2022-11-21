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3 часа назад

Санду попросила Запад о помощи

Илья Родин

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна нуждается в помощи со стороны государств Евросоюза. Она объяснила это тем, что республика в настоящее время столкнулась с гибридными угрозами и энергетическим кризисом. Об этом пишет ТАСС.

Санду попросила Запад о помощи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что глава Молдавии выступила с речью на проходящем в Париже заседании платформы финансовой поддержки республики со стороны ЕС

Санду подчеркнула, что Молдавия «сталкивается с гибридными угрозами, которые связаны с энергетической ситуацией и атаками на Украину».

Глава страны пояснила, что в 2022 году цены на газ выросли в семь раз. Она добавила, что страна готовится к чрезвычайно сложной зиме. Вместе с тем, власти надеются, что смогут найти ресурсы, которые позволят населению благополучно пережить зимний период.

Молдавия впервые импортировала газ в реверсном режиме через Словакию

Санду поблагодарила лидеров стран ЕС за уже оказанную помощь. При этом она подчеркнула, что на фоне текущей повестки требуется увеличение объемов поддержки.

Кроме того, она рассказала о тех мерах, которые правительство предпринимает для борьбы с коррупцией. Она заметила, что в этой деятельности чиновникам помогает приглашенный из США опытный юрист.

Ранее Санду сообщила, что цена на электричество выросла в стране в четыре раза, а цена на газ - в семь раз. По ее оценке, молдаване в зимний период будут вынуждены тратить на оплату квитанций до 65% своих доходов.

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