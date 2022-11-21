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6 часов назад

Король Бахрейна поручил наследному принцу сформировать новое правительство

Газета.Ru

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа поручил премьер-министру страны, наследному принцу Сальману бен Хамаду бен Исе Аль Халифе сформировать новое правительство, сообщило Бахрейнское информационное агентство (БНА), которое приводит письмо наследного принца к монарху.

Король Бахрейна поручил наследному принцу сформировать новое правительство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно посланию, король принял отставку правительства и поручил кронпринцу сформировать новый кабинет министров.

Шейх Сальман намерен в ближайшее время приступить к подготовке списка кандидатур для предоставления его на одобрение королю. В письме не раскрывается причина, по которой было принято решение о переформировании правительства.

Конституция Бахрейна предполагает, что премьер-министра назначает лично король. Всего за историю независимости у королевства сменилось два главы правительства: с 1970 года по 2020 год на этом посту был дядя правящего короля Халифа бен Сальман Аль Халифа. После его смерти 11 ноября 2020 года премьер-министром стал сын короля Хамада, наследный принц Бахрейна Сальман.

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