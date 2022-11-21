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4 часа назад

Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским

ТАССиещё 2

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник провел срочный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом французский лидер сообщил в начале пресс-конференции, посвященной заседанию платформы финансовой поддержки Молдавии со стороны стран ЕС, которая проходит в Париже.

Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Прежде всего приношу свои извинения, что заставили вас ждать [начала пресс-конференции]. Это произошло из-за меня, так как я провел срочный телефонный разговор с Зеленским", - сказал Макрон.

Он отметил, что ситуация на Украине остается сложной.

"Наносятся удары по украинской территории, существуют угрозы для Запорожской АЭС", - добавил Макрон.

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что намерен продолжать диалог с Москвой и Киевом для поиска политического урегулирования украинского конфликта.

В мире,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,ЕС,
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