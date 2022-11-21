Сирия обстреляла ракетами турецкий город

В турецком Каркамыше упали пять ракет, выпущенных с северной части Сирии. Как сообщает РБК, об этом рассказал губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль.
Снаряды попали в школу и грузовик у пограничных ворот Каркамыша, а также в два дома. Несколько человек получили ранения. На место происшествия выехали машины скорой помощи.
По информации Haberturk, ракеты выпущены силами курдских Отрядов народной самообороны (YPG/PKK), которых Турция считает террористическими.
Напомним, что ранее Минобороны Турции сообщило о проведении воздушной операции против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана. В воскресенье, 20 ноября, турецкие войска нанесли удары по городу Кобани и северным районам Ирака — были уничтожены 89 целей.
Ситуация обострилась после теракта, который произошел 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. В результате взрыва погибли шесть человек, еще 81 пострадал. 14 ноября, турецкая полиция задержала гражданку Сирии, которая установила взрывное устройство. СМИ заявляли, что она связана с РПК, а глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявлял, что указание о проведении теракта поступило из сирийского города Манбиджа.