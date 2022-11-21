Сирия обстреляла ракетами турецкий город

В турецком Каркамыше упали пять ракет, выпущенных с северной части Сирии. Как сообщает РБК, об этом рассказал губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль.

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Снаряды попали в школу и грузовик у пограничных ворот Каркамыша, а также в два дома. Несколько человек получили ранения. На место происшествия выехали машины скорой помощи.

По информации Haberturk, ракеты выпущены силами курдских Отрядов народной самообороны (YPG/PKK), которых Турция считает террористическими.

Напомним, что ранее Минобороны Турции сообщило о проведении воздушной операции против сирийского крыла Рабочей партии Курдистана. В воскресенье, 20 ноября, турецкие войска нанесли удары по городу Кобани и северным районам Ирака — были уничтожены 89 целей.