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5 часов назад

МИД Казахстана раскритиковал выводы БДИПЧ ОБСЕ о выборах в стране

Газета.Ruиещё 6

Выводы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о внеочередных президентских выборах в Казахстане заставляют усомниться в эффективности этого органа, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД республики.

МИД Казахстана раскритиковал выводы БДИПЧ ОБСЕ о выборах в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики», — отметили в ведомстве.

Дипломаты также отметили, что заявление БДИПЧ ОБСЕ указывает на отсутствие стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями. Это в Казахстане пообещали принять во внимание

Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек ранее заявила, что «внеочередные выборы президента прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции».

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