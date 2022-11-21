МИД Казахстана раскритиковал выводы БДИПЧ ОБСЕ о выборах в стране

Выводы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о внеочередных президентских выборах в Казахстане заставляют усомниться в эффективности этого органа, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД республики.
«Заявление о предварительных выводах и заключениях миссии БДИПЧ ОБСЕ страдает отсутствием объективности и ставит под вопрос эффективность БДИПЧ как важного института организации, который до настоящего времени пользовался поддержкой нашей республики», — отметили в ведомстве.
Дипломаты также отметили, что заявление БДИПЧ ОБСЕ указывает на отсутствие стремления к развитию долгосрочного и конструктивного сотрудничества с казахстанскими властями. Это в Казахстане пообещали принять во внимание
Глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Уршула Гацек ранее заявила, что «внеочередные выборы президента прошли в политической обстановке, лишенной конкуренции».