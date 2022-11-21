МИД Казахстана раскритиковал выводы БДИПЧ ОБСЕ о выборах в стране

Выводы Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о внеочередных президентских выборах в Казахстане заставляют усомниться в эффективности этого органа, сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий МИД республики.