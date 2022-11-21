Канье Уэст решил баллотироваться на пост президента США

Рэпер Канье Уэст выразил желание выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2024 году выборах президента США. Об этом сообщил портал X17 Online, передает ТАСС.

Уэст представил Майло Яннопулоса, заявив, что этот человек работает над его президентской кампанией.

Оператор во время эфира спросил Уэста, можно ли расценивать его слова как планы баллотироваться на выборах президента. Рэпер ответил утвердительно.

«Да, вот так просто», - подчеркнул Уэст.

Газета New York Post написала, что Яннопулос раньше работал с членом Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлором Грином (республиканка, от штата Джорджия). Он также являлся главой одной из редакций портала Breitbart.

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался в качестве независимого кандидата на пост президента США в штате Нью-Джерси в 2020 году.

Как стало известно ранее, выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году планирует миллиардер и 45-й президент США Дональд Трамп.