Обзор иноСМИ: Россия нашла союзника, почему США перестали давить на Зеленского

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

США перестали требовать от Зеленского переговоров

Видео дня

Прогрессивная фракция Конгресса США отозвала свое обращение к администрации Джо Байдена, в котором продолжение переговоров России и Украины (наряду с военной помощью Киеву) было названо разумным курсом. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на The Island Online.

Издание отмечает, что в Вашингтоне всерьез не обсуждается установление мира с помощью переговоров. По версии The Island Online, влияют на ситуацию и американские производители оружия, заинтересованные в прибыли и лоббирующие военную поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

«Россия и Иран готовятся поставить Запад на колени»

Кэтрин Перес-Шакдам и Степан Степаненко в своей колонке для The Jerusalem Post предупредили об угрозе сближения России и Ирана. Вопрос сближения Москвы и Тегерана выходит далеко за рамки военного сотрудничества «и, по сути, должен рассматриваться с идеологической точки зрения».

Через «различные аванпосты» российско-иранский союз обладает огромным влиянием на западные правительства, бросая вызов суверенитету западных стран и их национальной безопасности. Страны используют сильные стороны друг друга, чтобы попытаться «совместно поставить Запад на колени». Россия и Иран больше не существуют в своих вакуумах: обе страны являются выражением одной и той же воли с поправками на культурные и религиозные особенности, считают авторы. Некоторые уже сдаются: на фоне массовых отключений электроэнергии на Украине, вызванных беспрецедентными ракетными обстрелами, Венгрия предпочла подыграть нарративу России и Ирана.

Как помирились Польша и Украина

Сегодня любое выступление против Украины в Польше может показаться необычным: Варшава - один из самых активных сторонников Киева. Но у двух стран есть темная история, которую им пришлось преодолеть, чтобы оказаться в нынешней точке, пишет Spiked.

В ходе Волынской резни в 1943 году украинскими националистами было убито, по разным оценкам, от 50 тысяч до ста тысяч поляков. Автор отметил, что посткоммунистическая Польша не пыталась возродить исторические претензии на Волынь и Восточную Галицию или на Вильнюс (Вильно был частью Второй Польской Республики). Польская посткоммунистическая политика была направлена именно на отказ от реваншизма. Американский историк Тимоти Снайдер считает, что в итоге Польша сыграла роль в создании украинской государственности. По его мнению, если бы польская политика стала враждебной Украине, часть западноукраинских активистов отвлеклась бы от гражданского проекта национального строительства. К апрелю 2022 года Польша направила Киеву оружия на 1,6 миллиарда долларов и более 200 танков, что делает ее вторым по величине поставщиком вооружений на Украину.

Финско-русская семья рассказала о травле их детей

Финская газета Ilta-Sanomat рассказала историю финско-русской пары - Акипекки Суоранта и Елены Дмитриевой, которые вместе уже около пятнадцати лет и воспитывают двух сыновей младшего школьного возраста. После начала украинского кризиса мальчикам приходится слышать в школе «действительно неприятные вещи»: к примеру, что «всех русских надо сжечь» или что русские «распространяют ядерную отраву в Финляндии».

Оба ребенка изучают русский язык. Последнее время с этим непросто.

«Дети сказали, что не хотят быть русскими», - отмечает Дмитриева.

Елена и Акипекка напоминают сыновьям, что всякой «ерунде» верить не стоит. Дмитриева заявила, что не хочет занимать какую-либо позицию, чтобы не пострадала ее семья:

«Если я буду вступаться за русских, на меня разозлятся финны, если будут говорить с позиции Запада, мои российские знакомые обидятся», - объясняет она.

Нью-Йорк завалило снегом

С 17 декабря в западной части Нью-Йорка выпало более шести с половиной футов снега (почти два метра), сообщает NBC News. На выходных в городе начался снежный шторм, Национальная метеорологическая служба выпустила специальное предупреждение о снегопаде, сопровождающемся сильным ветром.