Япония направит деньги странам, которые отказались осудить Россию

Министерство финансов Японии сообщило о намерении выплатить 12,8 миллиардов иен – более 91 миллиона долларов — странам, которые выступили против осуждающей Россию резолюции ООН. Средства будут направлены государствам в качестве официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).
Девятнадцать стран, которые не поддержали осуждающую Россию резолюцию ООН, получат от Японии 12,8 миллиардов иен – более 91 миллиона долларов, сообщает телеканал NHK.
В статье говорится, что выплаты будут направлены государствам в качестве финансирования, не требующего погашения. Так министерство Японии решило предоставить этим странам «возможность проголосовать против политики правительства в этом году». Также отмечается, что эти деньги выделят в качестве официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).
«В порядке убывания суммы денег у Лаоса будет 2,9 миллиарда иен (около 20,5 млн долларов), у Вьетнама — 1,7 миллиарда иен (более 12 млн долларов), у Ирана — 1,6 миллиарда иен (11,3 млн долларов), а общая сумма составит 12,8 миллиарда иен», — говорится в материале.
Авторы статьи отметили, что министерство финансов Японии обратилось к министерству иностранных дел с просьбой «сыграть важную роль в обеспечении мира и стабильности международного сообщества». В Минфине призвали «стратегически» использовать официальную помощь развитию для повышения влияния Японии в этих странах.
В японском МИД, по каналам которого будут передаваться средства, сообщили, что намерены оказать 19 странам поддержку через международные организации и местные неправительственные организации. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «оценивают уместность» выделения помощи «в каждом конкретном случае».
Согласно открытым источникам, цель японской официальной правительственной помощи в целях развития — поддержка развивающихся стран, в основном, в экономике. С 50-х годов прошлого столетия средства могут направляться в грантах, кредитах, взносах в международные организации. Помощью также может стать передача технологий.
В основополагающих документах ODA говорится, что размер выплат может быть увеличен (например, для развития рыночной экономики и демократии) или снижен (например, из-за испытаний ядерного оружия или нарушения прав человека).
Официальная помощь развитию – аналог «Плана Маршалла», который представлял собой американскую помощь для восстановления Европы после Второй мировой войны.
После начала военной спецоперации России на Украине Япония приняла ряд санкций против Москвы. Ограничения Токио к настоящему моменту касаются 903 граждан России, 280 российских компаний и организаций, а также 11 банков.
14 ноября генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины.
Из 181 участника заседания за резолюцию проголосовали представители 94 государств. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран, Сирия. От голосования воздержались 73 страны, в числе которых — Казахстан, Киргизия, Узбекистан.
Согласно данным AP, соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция генассамблеи ООН «юридически ничтожна».
«(Резолюция – «Газета.Ru») не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожной и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим», — сказал он.
Как сообщил «Коммерсант», в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, документы генассамблеи всемирной организации не являются юридически обязывающими.
15 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резолюцию «формализацией грабежа» золотовалютных резервов России. По его словам, РФ выступает «против» этого документа.