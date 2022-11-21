Япония направит деньги странам, которые отказались осудить Россию

Министерство финансов Японии сообщило о намерении выплатить 12,8 миллиардов иен – более 91 миллиона долларов — странам, которые выступили против осуждающей Россию резолюции ООН. Средства будут направлены государствам в качестве официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).

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Выплаты несогласным

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Девятнадцать стран, которые не поддержали осуждающую Россию резолюцию ООН, получат от Японии 12,8 миллиардов иен – более 91 миллиона долларов, сообщает телеканал NHK.

В статье говорится, что выплаты будут направлены государствам в качестве финансирования, не требующего погашения. Так министерство Японии решило предоставить этим странам «возможность проголосовать против политики правительства в этом году». Также отмечается, что эти деньги выделят в качестве официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).

«В порядке убывания суммы денег у Лаоса будет 2,9 миллиарда иен (около 20,5 млн долларов), у Вьетнама — 1,7 миллиарда иен (более 12 млн долларов), у Ирана — 1,6 миллиарда иен (11,3 млн долларов), а общая сумма составит 12,8 миллиарда иен», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что министерство финансов Японии обратилось к министерству иностранных дел с просьбой «сыграть важную роль в обеспечении мира и стабильности международного сообщества». В Минфине призвали «стратегически» использовать официальную помощь развитию для повышения влияния Японии в этих странах.

В японском МИД, по каналам которого будут передаваться средства, сообщили, что намерены оказать 19 странам поддержку через международные организации и местные неправительственные организации. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что «оценивают уместность» выделения помощи «в каждом конкретном случае».

Согласно открытым источникам, цель японской официальной правительственной помощи в целях развития — поддержка развивающихся стран, в основном, в экономике. С 50-х годов прошлого столетия средства могут направляться в грантах, кредитах, взносах в международные организации. Помощью также может стать передача технологий.

В основополагающих документах ODA говорится, что размер выплат может быть увеличен (например, для развития рыночной экономики и демократии) или снижен (например, из-за испытаний ядерного оружия или нарушения прав человека).

Официальная помощь развитию – аналог «Плана Маршалла», который представлял собой американскую помощь для восстановления Европы после Второй мировой войны.

Антироссийская резолюция

После начала военной спецоперации России на Украине Япония приняла ряд санкций против Москвы. Ограничения Токио к настоящему моменту касаются 903 граждан России, 280 российских компаний и организаций, а также 11 банков.

14 ноября генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права в отношении Украины.

Из 181 участника заседания за резолюцию проголосовали представители 94 государств. Против выступили 14 стран, среди которых Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран, Сирия. От голосования воздержались 73 страны, в числе которых — Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

Согласно данным AP, соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что резолюция генассамблеи ООН «юридически ничтожна».

«(Резолюция – «Газета.Ru») не выдерживает никакой критики, является юридически ничтожной и попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения действующего международного права. При этом соавторы не могут не осознавать, что принятие подобной резолюции повлечет последствия, которые могут бумерангом вернуться к ним самим», — сказал он.

Как сообщил «Коммерсант», в отличие от резолюций Совета безопасности ООН, документы генассамблеи всемирной организации не являются юридически обязывающими.