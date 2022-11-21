Польша приготовилась к тяжелой зиме и новой волне украинских беженцев

Представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох рассказал, что власти страны готовятся к тяжелой зиме: Варшава ожидает, что в страну прибудет новая волна беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС.

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Согласно последним данным погранохраны Польши, с 24 февраля в страну с Украины въехали 7,85 миллиона человек. В обратном направлении поехали примерно шесть миллионов человек.