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13 часов назад

Польша приготовилась к тяжелой зиме и новой волне украинских беженцев

Lenta.ru

Представитель канцелярии польского президента, отвечающий за международную проблематику, Якуб Кумох рассказал, что власти страны готовятся к тяжелой зиме: Варшава ожидает, что в страну прибудет новая волна беженцев с Украины. Об этом пишет ТАСС.

Польша приготовилась к тяжелой зиме и новой волне украинских беженцев
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно последним данным погранохраны Польши, с 24 февраля в страну с Украины въехали 7,85 миллиона человек. В обратном направлении поехали примерно шесть миллионов человек.

Более 1,2 миллиона украинцев получили специальные идентификационные номера, которые позволяют им легально жить, учиться, работать и получать социальные пособия в Польше. Беженцы численностью от 1,1 до 1,2 миллиона при этом планируют остаться в республике на долгий срок, говорил замминистра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства республики по делам беженцев Павел Шефернакер.

В мире,Павел Шефернакер,
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