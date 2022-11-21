Билл Гейтс вспомнил, как делал "странные вещи"

«За эти годы я делал много странного: пил фекальную воду с Джимми Фэллоном, стоял на одной сцене с банкой человеческих испражнений и нюхал духи с запахом выгребной ямы. Все эти выходки вызывали у людей смех, однако моя цель всегда заключалась лишь в том, чтобы заставить людей задуматься о проблеме, которая затрагивает 3,6 миллиарда человек по всему миру: я говорю о низком уровне гигиены. Благодаря ученым и инженерам со всего мира мы все ближе к новым решениям, которые предотвратят распространение [связанных с этой проблемой] болезней», — написал Гейтс в своем аккаунте.