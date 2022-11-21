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14 часов назад

Билл Гейтс вспомнил, как пил "фекальную воду" и нюхал духи с ароматом выгребной ямы

Газета.Ru

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в честь Всемирного дня туалета опубликовал пост в LinkedIn, в котором признался, что в своей жизни делал некоторые «странные вещи». Об этом сообщает портал Business Insider.

Билл Гейтс вспомнил, как делал "странные вещи"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За эти годы я делал много странного: пил фекальную воду с Джимми Фэллоном, стоял на одной сцене с банкой человеческих испражнений и нюхал духи с запахом выгребной ямы. Все эти выходки вызывали у людей смех, однако моя цель всегда заключалась лишь в том, чтобы заставить людей задуматься о проблеме, которая затрагивает 3,6 миллиарда человек по всему миру: я говорю о низком уровне гигиены. Благодаря ученым и инженерам со всего мира мы все ближе к новым решениям, которые предотвратят распространение [связанных с этой проблемой] болезней», — написал Гейтс в своем аккаунте.

В 2015 году миллиардер вместе с американским ведущим Джимми Фэллоном выпили по стакану жидкости, полученной при помощи технологии Omni-Processor — она позволяет превращать человеческие фекалии и другие отходы жизнедеятельности в чистую питьевую воду. Годом позднее в Швейцарии на фабрике ароматизаторов и духов Firmenrich Гейтсу дали понюхать «аромат выгребной ямы». Бизнесмен впоследствии вспоминал, что зловоние было настолько отвратительным, что он даже «вздрогнул».

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