Пока вы спали: итоги выборов в Казахстане и выводы NYT о видео с расстрелом пленных

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Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила сегодня предварительные итоги президентских выборов, объявив о победе действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Об этом пишет NUR.KZ.
По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, на втором месте Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов. Против всех кандидатов проголосовали 480 484 человека, или 5,8%.
«Окончательные итоги выборов будут известны позже, в течение двух дней после подсчета голосов ТИКи должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону», - заявил глава ЦИК Нурлан Абдиров.
Евросоюз должен расширять и углублять сотрудничество со странами Средней Азии и строить новые транспортные коридоры, которые не зависят от России. Об этом заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
По мнению Борреля, несмотря на то, что Россия и Китай продолжают играть важную роль в регионе, страны Средней Азии заинтересованы в сотрудничестве с ЕС.
«Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах», - заметил он.
Президент России Владимир Путин хорошо знает о том, что именно происходит на Запорожской АЭС, и прекрасно осведомлен о структуре станции. Об этом заявил в интервью телекомпании CBS генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.
По словам Гросси, его поразило то, насколько хорошо информирован российский лидер о происходящем на атомной станции.
«В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо», - заметил глава МАГАТЭ.
Видеозаписи, на которых украинские военные расстреливают российских пленных, являются подлинными. Об этом заявила газета The New York Times (NYT), проанализировав кадры убийства и спутниковые снимки.
Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар заявил изданию, что большинство россиян, вероятно, были убиты выстрелами в голову, при этом они лежали на земле с вытянутыми руками или держали их за головой, что фактически говорит об их статусе военнопленных.
Пожар на цветочном складе в центре Москвы, в котором погибли люди, произошел из-за ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности, а также из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.
В ведомстве напомнили, что пожар в здании на Комсомольской площади в Москве вспыхнул 20 ноября.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», - пояснили в СКР.