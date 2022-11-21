Пока вы спали: итоги выборов в Казахстане и выводы NYT о видео с расстрелом пленных

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Токаев победил на президентских выборах в Казахстане

Центральная избирательная комиссия Казахстана огласила сегодня предварительные итоги президентских выборов, объявив о победе действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева. Об этом пишет NUR.KZ.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 81,31% голосов избирателей, на втором месте Жигули Дайрабаев с 3,42% голосов. Против всех кандидатов проголосовали 480 484 человека, или 5,8%.

«Окончательные итоги выборов будут известны позже, в течение двух дней после подсчета голосов ТИКи должны доставить оригиналы протоколов по каждому региону», - заявил глава ЦИК Нурлан Абдиров.

Боррель призвал строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз должен расширять и углублять сотрудничество со странами Средней Азии и строить новые транспортные коридоры, которые не зависят от России. Об этом заявил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По мнению Борреля, несмотря на то, что Россия и Китай продолжают играть важную роль в регионе, страны Средней Азии заинтересованы в сотрудничестве с ЕС.

«Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах», - заметил он.

Глава МАГАТЭ: Путин хорошо осведомлен о положении дел на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин хорошо знает о том, что именно происходит на Запорожской АЭС, и прекрасно осведомлен о структуре станции. Об этом заявил в интервью телекомпании CBS генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По словам Гросси, его поразило то, насколько хорошо информирован российский лидер о происходящем на атомной станции.

«В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо», - заметил глава МАГАТЭ.

NYT подтвердила подлинность видео убийства российских военнопленных

Видеозаписи, на которых украинские военные расстреливают российских пленных, являются подлинными. Об этом заявила газета The New York Times (NYT), проанализировав кадры убийства и спутниковые снимки.

Медицинский советник организации «Врачи за права человека» Рохини Хаар заявил изданию, что большинство россиян, вероятно, были убиты выстрелами в голову, при этом они лежали на земле с вытянутыми руками или держали их за головой, что фактически говорит об их статусе военнопленных.

Названы причины пожара в центре Москве

Пожар на цветочном складе в центре Москвы, в котором погибли люди, произошел из-за ненадлежащего хранения товаров, нарушения правил пожарной безопасности, а также из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Следственный комитет России.

В ведомстве напомнили, что пожар в здании на Комсомольской площади в Москве вспыхнул 20 ноября.