Китай и Россия намерены представить в СБ ООН проект резолюции по КНДР

Китай и Россия планируют представить в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации в КНДР, заявил на заседании СБ постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, слова которого приводит ТАСС.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По его словам, подготовленный Китаем и Россией проект резолюции должен способствовать улучшению гуманитарной ситуации, созданию условий для диалога и достижению политического урегулирования.

«Мы надеемся, что все стороны рассмотрят его в позитивном ключе», — сказал он.

КНДР 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету, пролетевшую порядка 1 тыс. км по крутой траектории при максимальной высоте 6 тыс. км. Она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.