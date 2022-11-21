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5 часов назад

Китай и Россия намерены представить в СБ ООН проект резолюции по КНДР

Газета.Ruиещё 3

Китай и Россия планируют представить в Совбезе ООН проект резолюции по ситуации в КНДР, заявил на заседании СБ постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, слова которого приводит ТАСС.

Китай и Россия намерены представить в СБ ООН проект резолюции по КНДР
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По его словам, подготовленный Китаем и Россией проект резолюции должен способствовать улучшению гуманитарной ситуации, созданию условий для диалога и достижению политического урегулирования.

«Мы надеемся, что все стороны рассмотрят его в позитивном ключе», — сказал он.

КНДР 18 ноября запустила межконтинентальную баллистическую ракету, пролетевшую порядка 1 тыс. км по крутой траектории при максимальной высоте 6 тыс. км. Она упала примерно в 200 км к западу от японского острова Хоккайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Как утверждают в Минобороны Японии, при запуске по обычной траектории такая ракета может пролететь более 15 тыс. км и достичь континентальной части США.

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