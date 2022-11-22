Токаев победил на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев победил на прошедших в воскресенье, 20 ноября, выборах главы государства, набрав 81,31% голосов избирателей. Такие итоговые данные озвучил на брифинге во вторник председатель Центральной избирательной комиссии Казахстана Нурлан Абдиров.

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"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - 6 456 392 голоса, или 81,31% голосов избирателей", - сказал он.

Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Алма-Ата, Астана и Шымкент. Явка составила 69,44%.

На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 года Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

Инаугурация Токаева состоится 26 ноября.