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7 часов назад

Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Елена Прошина

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) мем, высмеивающий переговоры нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского о сборе средств на помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

«Где мои деньги, Джо?»: Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

На опубликованном фотоколлаже изображен Зеленский, спрашивающий у Байдена по телефону: «Где мои деньги, Джо?». Глава США на это отвечает: «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас».

В комментариях под публикацией Трамп-младший пояснил, что это всего лишь пародия. При этом он добавил, что не удивился бы, что именно так все и происходило на самом деле.

Весной конгресс выделил администрации президента Джо Байдена около 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине. Затем в октябре глава Белого дома подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря. На эти цели решено выделить еще 12,4 миллиарда долларов.

Ранее Дональд Джон Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине после инцидента с падением ракет на территории Польши. Он задался вопросом, могут ли США и дальше тратить миллиарды долларов на вооружение Украины, если именно ее ракета ударила по одному из членов НАТО.

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