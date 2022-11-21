«Где мои деньги, Джо?»: Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Фото: ТАСС ТАСС

На опубликованном фотоколлаже изображен Зеленский, спрашивающий у Байдена по телефону: «Где мои деньги, Джо?». Глава США на это отвечает: «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас».

В комментариях под публикацией Трамп-младший пояснил, что это всего лишь пародия. При этом он добавил, что не удивился бы, что именно так все и происходило на самом деле.

Весной конгресс выделил администрации президента Джо Байдена около 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине. Затем в октябре глава Белого дома подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря. На эти цели решено выделить еще 12,4 миллиарда долларов.