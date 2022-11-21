«Где мои деньги, Джо?»: Сын Трампа высмеял разговоры Байдена с Зеленским

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп-младший опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией) мем, высмеивающий переговоры нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена и главу Украины Владимира Зеленского о сборе средств на помощь Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
На опубликованном фотоколлаже изображен Зеленский, спрашивающий у Байдена по телефону: «Где мои деньги, Джо?». Глава США на это отвечает: «Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас».
В комментариях под публикацией Трамп-младший пояснил, что это всего лишь пародия. При этом он добавил, что не удивился бы, что именно так все и происходило на самом деле.
Весной конгресс выделил администрации президента Джо Байдена около 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине. Затем в октябре глава Белого дома подписал закон о финансировании правительства США до середины декабря. На эти цели решено выделить еще 12,4 миллиарда долларов.
Ранее Дональд Джон Трамп-младший предложил прекратить военную помощь Украине после инцидента с падением ракет на территории Польши. Он задался вопросом, могут ли США и дальше тратить миллиарды долларов на вооружение Украины, если именно ее ракета ударила по одному из членов НАТО.