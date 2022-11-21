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9 часов назад

СМИ: глава МИД КНДР назвала генсека ООН марионеткой США из-за его заявления

ТАССиещё 8

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи выразила сожаление в связи с предвзятым отношением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в ситуации вокруг Корейского полуострова и назвала его марионеткой США. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава МИД КНДР обозвала генсека ООН марионеткой США
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"Международному сообществу стоит говорить громче, что для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове и в регионе важно ограничить и прекратить провокационные действия США, которые являются источником всех бедствий в регионе. Генеральный секретарь [ООН] проявил попустительство по отношению к тому, что США и их сателлиты попытались внести в Совет Безопасности вопрос о реализации КНДР суверенного права [на самозащиту] для оказания давления [на Пхеньян]. Это свидетельствует о том, что генеральный секретарь - марионетка США", - говорится в заявлении министра.

"В последнее время я часто принимала генсека ООН за сотрудника Белого дома или Государственного департамента. Выражаю глубокое сожаление из-за того, что генеральный секретарь ООН выбрал такой прискорбный подход, при котором он забывает о целях и принципах устава ООН, а также о задаче по сохранению беспристрастности, объективности и справедливости во всех вопросах", - отметила Цой Сон Хи. Она пояснила, что 18 ноября Антониу Гутерриш снова назвал "справедливую реализацию права КНДР на самооборону провокацией".

Глава МИД КНДР указала, что в течение года США и их союзники проводили "репетиции ядерной войны" против КНДР, задействовав различные "ядерные стратегические средства" на полуострове, что привело к напряженности, поскольку Пхеньян не мог не принять контрмер. "Однако генсек ООН переложил вину на КНДР с США, которые спровоцировали [Пхеньян]", - указала Цой Сон Хи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 18 ноября осудил новый запуск межконтинентальной ракеты КНДР и призвал Пхеньян к возобновлению диалога для достижения мира на Корейском полуострове.

В мире,Антониу Гутерриш,ООН,Госдеп США,
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