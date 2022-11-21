Блинкен выразил беспокойство «усилением» борьбы с протестующими в Иране

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен выразил беспокойство в связи с усилением мер по борьбе с протестующими в Иране со стороны властей исламской республики.

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— Сильно обеспокоен тем, что иранские власти, судя по сообщениям, обостряют насилие против протестующих, — написал глава американского внешнеполитического ведомства на своей странице в одной из социальных сетей, пишет РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 20 ноября, иранская пресса сообщила, что революционный суд провинции Тегеран вынес смертный приговор очередному участнику беспорядков в иранской столице. До этого тегеранские суды вынесли в общей сложности пять смертных приговоров участников протестов.