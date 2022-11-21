По всей Украине пройдут отключения электроэнергии

«21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. (...) "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление», — говорится в сообщении.