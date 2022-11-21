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3 часа назад

По всей Украине пройдут отключения электроэнергии

Lenta.ruиещё 4

По всей Украине пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщила национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«21 ноября, с 00:00 до 24:00 во всех регионах Украины будут применены плановые отключения. (...) "Укрэнерго" не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые надо уменьшить потребление», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в этот день дополнительные аварийные отключения электричества не планируются. Также, согласно заявлению компании, за выходные дни удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления», несмотря на резкое похолодание.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал Киев, Одессу, Харьков и области самыми проблемными по энергетическому вопросу. Как утверждает политик, власти страны прилагают все возможные усилия для своевременного восстановления энергетики и возвращения украинских граждан к нормальной жизни.

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